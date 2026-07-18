Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 15.59 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem kentte büyük paniğe yol açarken, Elmalı Sokak'taki iki katlı müstakil bir evde kısmi göçük meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, saat 06.20 sularında merkez üssü Battalgazi olan şiddetli bir deprem yaşandı. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde meydana gelen doğa olayı, şehrin tamamında güçlü bir şekilde hissedildi.
Sarsıntının etkisiyle kent genelinde kısa süreli panik yaşanırken, Battalgazi ilçesindeki Elmalı Sokak'ta fiziki hasar oluştu. Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin duvarında sarsıntıya dayanamayarak kısmi göçük meydana geldi.
Binadan kopan beton ve sıva parçaları doğrudan sokağa düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden ekipler, hasar gören yapının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Duvarı yıkılan bina, uzman ekipler tarafından detaylı incelemeye tabi tutulurken bölgede hareketlilik bir süre devam etti. Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden sakinler, deprem esnasında büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.
VALİ YAVUZ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Yaşananların ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, güncel duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi. Vali Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır." ifadelerini kullandı.