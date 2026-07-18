Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, saat 06.20 sularında merkez üssü Battalgazi olan şiddetli bir deprem yaşandı. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde meydana gelen doğa olayı, şehrin tamamında güçlü bir şekilde hissedildi.