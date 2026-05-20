Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Uzman isim açıkladı: Devamı gelecek mi?
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde korkutan ve çevre illeri de alarma geçiren şiddetli bir deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.00’da merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7.3 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da çok şiddetli şekilde hissedilerek kısa süreli büyük bir paniğe neden oldu.
Haber Global canlı yayınına bağlanan ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının ardından bölgedeki kritik durumu ve olası tehlikeleri canlı yayında tek tek açıkladı.
PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: "6 ŞUBAT'IN ETKİLERİ SÜRÜYOR, BÜYÜK ARTÇILAR GELEBİLİR"
Depremin ardından ilk sismik verileri ve bölgenin tektonik yapısını değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin 6 Şubat depremlerinin ardından önemli ölçüde sıkıştığını belirterek, fay hatlarına ciddi bir yük bindiğini söyledi. Bölgedeki hareketliliğin devam edeceğini vurgulayan Tüysüz'ün açıklamaları şu şekilde:
"Deprem aktivitesinin günümüze kadar bu denli yoğun sürmesi, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki etkilerinin halen ve kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor. Özellikle Malatya’nın Doğanşehir ve Kale çevresinde bu tarz depremlerin meydana geldiğini görüyoruz.
Henüz fay çözümleri tamamlanmadığı için nokta atışı net konuşmak mümkün değil ancak 5.6 büyüklüğündeki bu depremin ardından, bölgede 4.6 ve belki daha büyük şiddette artçı sarsıntıların yaşanması oldukça mümkün. Vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor."
"YER YÜZÜNE ÇOK YAKIN, ŞİDDETLİ HİSSEDİLMESİNİN NEDENİ BU"
Depremin sığ bir derinlikte olmasının sarsım gücünü artırdığını belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, hasar durumuna ilişkin beklentilerini de paylaştı.
Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle sarsıntının merkez üssü ve çevre illerde çok daha yıkıcı bir his yarattığını vurgulayan Tüysüz, “5.6 orta büyüklükte bir deprem. Yer yüzüne çok yakın gerçekleştiği için şiddeti fazla hissedildi. Umarım sahada herhangi bir yıkıma veya can kaybına yol açmaz” ifadelerini kullandı. Bölgede AFAD ve yerel güvenlik ekiplerinin saha tarama çalışmaları aralıksız sürüyor.