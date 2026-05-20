Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Uzman isim açıkladı: Devamı gelecek mi?

Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle sarsıntının merkez üssü ve çevre illerde çok daha yıkıcı bir his yarattığını vurgulayan Tüysüz, “5.6 orta büyüklükte bir deprem. Yer yüzüne çok yakın gerçekleştiği için şiddeti fazla hissedildi. Umarım sahada herhangi bir yıkıma veya can kaybına yol açmaz” ifadelerini kullandı. Bölgede AFAD ve yerel güvenlik ekiplerinin saha tarama çalışmaları aralıksız sürüyor.