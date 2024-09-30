Malatya'da askeri araçla otomobil çarpıştı! 5'i jandarma 8 kişi yaralandı

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı jandarma devriye aracıyla 58 ABB 674 plakalı otomobil çarpıştı.

Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.