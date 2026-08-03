Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 J 1148 plakalı minibüs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı.