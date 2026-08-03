Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ karayolu güzergahında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 19 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesiyle araçtan çıkarılan işçiler, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı - Resim: 1

Kaza, Malatya-Elazığ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 J 1148 plakalı minibüs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı.

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Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı - Resim: 2

Hızla savrulan araç, aynı istikamette ilerlemekte olan 44 KG 111 plakalı tıra arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi minibüsü tırın dorsesinin altına girerken, araç içerisinde bulunan 19 kişi yaralandı.

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Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı - Resim: 3

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) sevk edildi.

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Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı - Resim: 4

Kaza mahalline ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

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Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı - Resim: 5

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

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Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı - Resim: 6

Jandarma ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek üzere başlatılan inceleme sürüyor.

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