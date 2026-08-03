Malatya'da can pazarı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı, 19 kişi yaralandı
Malatya-Elazığ karayolu güzergahında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 19 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesiyle araçtan çıkarılan işçiler, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza, Malatya-Elazığ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 J 1148 plakalı minibüs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı.
Hızla savrulan araç, aynı istikamette ilerlemekte olan 44 KG 111 plakalı tıra arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi minibüsü tırın dorsesinin altına girerken, araç içerisinde bulunan 19 kişi yaralandı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) sevk edildi.
Kaza mahalline ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek üzere başlatılan inceleme sürüyor.