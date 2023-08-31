Malatya'da deprem!

AFAD'ın açıkşlamasına göre Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak tespit edildi.

Malatya'da deprem!
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AFAD açıkladı. Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak tespit edildi. Deprem 9.43 kilometre derinlikte meydana geldi.

# AFAD # malatya # deprem
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