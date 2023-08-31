Malatya'da deprem!
AFAD'ın açıkşlamasına göre Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak tespit edildi.
AFAD açıkladı. Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak tespit edildi. Deprem 9.43 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-08-31
Saat:17:06:34 TSİ
Enlem:38.275 N
Boylam:37.785 E
Derinlik:9.43 km
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