Malatya'da deprem

Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem
Son Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,03 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

# malatya # deprem # kandilli rasathanesi # AFAD
İstanbul'da sis etkili oluyor Tatil cennetinde uyuşturucu operasyonu Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 101 şüpheli tutuklandı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Malatya'da deprem
3 19 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
4 Erdoğan'dan yeni evlenenlere kredi açıklaması
5 Dünya'nın ilk borsası: Türkiye topraklarında