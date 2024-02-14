Malatya'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi açıkladı, Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 1.8 kilometre olarak açıklandı.

Malatya'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 1.8 kilometre olarak açıklandı.

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