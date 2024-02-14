Malatya'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi açıkladı, Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 1.8 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Malatya Akçadağ'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 1.8 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 14, 2024
GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/VcPN3pKkB0
14.02.2024, 18:43:32 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 1.8 km#Kandilli