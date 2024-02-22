Malatya'da deprem oldu
AFAD açıkladı. Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi.
AFAD açıkladı. Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 12 kilometre olark belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-22
Saat:13:16:16 TSİ
Enlem:38.04972 N
Boylam:37.68917 E
Derinlik:12 km
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