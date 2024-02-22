Malatya'da deprem oldu

AFAD açıkladı. Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi.

Malatya'da deprem oldu

AFAD açıkladı. Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 12 kilometre olark belirlendi.

# malatya # deprem
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