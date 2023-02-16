Malatya'da deprem soruşturmasında yeni tutuklamalar
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Daha önce tutuklanan 7 kişinin ardından, mimar, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi dahil yakalanan 46 kişiden 4'ü daha tutuklandı. 8 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı.
Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
Yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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