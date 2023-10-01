Malatya'da Depremlerde Ağır Hasar Alan 2 Katlı Bina Çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 2 katlı ev kendiliğinden çöktü. Olayda yaralanan olmadı.

Malatya'da Depremlerde Ağır Hasar Alan 2 Katlı Bina Çöktü
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Cirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak'taki 2 katlı ev çöktü.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilirken polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Görgü tanığı Önder Şahin, aracını yıkatmak için otoparka gittiğini o sırada çatırtı seslerinin geldiği binanın bir anda yıkıldığını ve her yanı toz kapladığını anlattı.

# malatya
Çok Okunanlar
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Göcek'te Korkunç Kaza
Göcek'te Korkunç Kaza
Haluk Bilginer Angelina Jolie İle Birlikte
Haluk Bilginer Angelina Jolie İle Birlikte
Öne Çıkanlar Bombalı Saldırı Sonrası Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ye Gelişi! İşte O Anlar! Bombalı Saldırı Sonrası Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ye Gelişi! İşte O Anlar! Üsküdar'da Ne Nerede Yenir? Üsküdar'da Ne Nerede Yenir?