Malatya'da Depremlerde Ağır Hasar Alan 2 Katlı Bina Çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Cirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak'taki 2 katlı ev çöktü.



Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilirken polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.



Görgü tanığı Önder Şahin, aracını yıkatmak için otoparka gittiğini o sırada çatırtı seslerinin geldiği binanın bir anda yıkıldığını ve her yanı toz kapladığını anlattı.