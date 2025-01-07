Malatya'da feci kaza: 3 kişi hastanede

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.45 sıralarında Karadere mevkiinde gerçekleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Malatya'da feci kaza: 3 kişi hastanede
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Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. yönetimindeki 32 AAH 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Ö.Ş. ile yolcular T.D. ve S.C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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