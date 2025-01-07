Malatya'da feci kaza: 3 kişi hastanede

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. yönetimindeki 32 AAH 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Ö.Ş. ile yolcular T.D. ve S.C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.