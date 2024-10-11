Malatya'da feci trafik kazası! Yolcu minibüsü devrildi, yaralılar var

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Malatya'da feci trafik kazası! Yolcu minibüsü devrildi, yaralılar var
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kasımuşağı Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü devrildi.

Malatya'da feci trafik kazası! Yolcu minibüsü devrildi, yaralılar var - Resim : 1

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 16 yolcu yaralandı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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