Malatya’da FETÖ operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya'da yapılan sürekli operasyonlarda FETÖ'nün faaliyet gösterdiği kaydedilen 4 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin ev ve işlerinde yaptığı aramalarda, çok sayıda ayrıntılı belge ve dijital materyal ele alındı. Gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi, etkin ceza cezalarından yararlanılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.