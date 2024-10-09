Malatya'da halk otobüsü ile midibüs çarpıştı! Onlarca kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Halk otobüsüyle öğrencileri taşıyan midibüsün çarpıştığı kazada 25 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Malatya'da halk otobüsü ile midibüs çarpıştı! Onlarca kişi yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 44 AED 745 plakalı öğrencileri taşıyan midibüs, F.K'nin kullandığı 44 H 0089 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Malatya'da halk otobüsü ile midibüs çarpıştı! Onlarca kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da halk otobüsü ile midibüs çarpıştı! Onlarca kişi yaralandı - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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