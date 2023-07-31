Malatya'da kaçak içki operasyonu düzenlendi!

Malatya'da düzenlenen operasyonda 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da kaçak içki operasyonu düzenlendi!
Malatya'da kaçak içki operasyonu düzenlendi!
Süleyman Daban Süleyman Daban

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu Arguvan ilçesinde 3 şüphelinin kaçak içki üreterek satışa sunduğu belirlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen jandarma, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # malatya # kaçak içki operasyonu
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