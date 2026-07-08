Malatya'da kahreden olay! Kayısı bahçesinde başını ağaca çarpan çiftçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yenipınar Buvelek mezrasında bulunan bir kayısı bahçesinde tarımsal faaliyet yürüten 62 yaşındaki Hamit Y., üzücü bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Elde edilen bilgilere göre, yaşlı adam bahçesi içerisinde traktörüyle çalışma yaptığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Traktörün üzerindeyken savrulan çiftçi, başını hızla ağacın kalın bir dalına çarparak ağır darbe aldı.

Yaşanan kazanın ardından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, başından aldığı ağır darbeyle yere yığılan Hamit Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde çevre güvenliğini sağlayarak çalışmalara destek verdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay yerinde ilgili ekipler ve nöbetçi savcı tarafından gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Tamamlanan bu incelemelerin ardından Hamit Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin bilimsel olarak netlik kazanması amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından meydana gelen kazayla ilgili başlatılan resmi inceleme süreci ise halen devam ediyor.