Malatya'da kamyonet kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonetin beton menfeze çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Halit Akyüz (35) yönetimindeki 34 CRD 946 plakalı kamyonet, Yukarı Ulupınar mevkisinde su tahliye kanalındaki beton menfeze çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Abdulkerim Akyüz (69) ve torunu Züleyha Akyüz (1) hayatını kaybetti, Sevim Akyüz (25) oğlu Muhammed Efe Akyüz (6) ile Mehmet Halit Akyüz (35) yaralandı.

Durumu ağır olan Muhammed Efe Akyüz 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Akyüz ailesinin, İstanbul'dan Bingöl'e gitti öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# trafik kazası # malatya

Benzer Videolar

Terör propagandasına gözaltı Terör propagandasına gözaltı
Kökünü Kurutma Operasyonu Kökünü Kurutma Operasyonu
Çorum'da korkunç kaza Çorum'da korkunç kaza
"İlk Evim, İlk İş Yerim" "İlk Evim, İlk İş Yerim"
MHP’de aday adaylık süreci başlıyor MHP’de aday adaylık süreci başlıyor
FETÖ operasyonu: 21 gözaltı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Hayat kurtaran askerler böyle eğitiliyor Hayat kurtaran askerler böyle eğitiliyor
Yaban ördekleri su altında beslenirken görüntülendi Yaban ördekleri su altında beslenirken görüntülendi
Vatan Partisi Menderes'te köylülerle bir araya geldi Vatan Partisi Menderes'te köylülerle bir araya geldi
Mehmetçik Okulu Mehmetçik Okulu
Ağır hasarlı binada kalıyorlar Ağır hasarlı binada kalıyorlar
Atatürk'ün yıl dönümü kutlandı Atatürk'ün yıl dönümü kutlandı
Çok Okunanlar
1 Birçok ilde eğitime kar engeli
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Can kaybı sayısında son durum
4 Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
5 Kahramanmaraş'ta deprem