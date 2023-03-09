Konteyner kentte hayat başladı

Yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da hayat normale dönüyor. 25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı. Bölgede 10 bin 500 depremzede barınacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Malatya’da 10 bin 500 depremzedeye tahsis edilen konteyner kentte hayat başladı.

İnönü Üniversitesi karşısındaki alanda kurulan konteyner kent 25 futbol sahası büyüklüğünde. Konteynerlerin içerisinde elektrikli ısıtıcı, ocak, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyo yer alıyor.
Konteyner kentin bulunduğu bölgede depremzedeler için üç öğün yemek de veriliyor.

KAYISI İHRACATI BAŞLADI

Öte yandan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, organize sanayi bölgesindeki kayısı işleme farikaları depremlerde çok fazla hasar almadığını açıkladı. İşletmelerde kapasite düşürerek, kayısı ihracatına başladı.

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