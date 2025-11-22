Malatya’da mucize keşif! Endemik bitki, sarı kantarondan daha güçlü çıktı
Malatya’ya özgü Hypericum malatyanum üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, bitkinin antimikrobiyal ve antioksidan etkisinin sarı kantarondan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şanlı Kabaktepe ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey ile İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Asma'nın ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı bir araştırmada, Malatya'ya özgü endemik bir bitki olan Hypericum malatyanum mercek altına alındı.
Çalışma, bu bitki ile geniş kitlelerce tanınan sarı kantaron (Hypericum perforatum) bitkisinin kimyasal bileşenlerini, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerini karşılaştırma amacıyla gerçekleştirildi.
ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ TESPİT EDİLDİ
Bölgeden toplanan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi laboratuvarlarında detaylı analizlere tabi tutulan bu iki bitki türünün karşılaştırmalı sonuçları oldukça çarpıcıdır. Araştırmacılar, H. malatyanum bitkisinin özütünün, belirlenen bir dozda kullanıldığında, zararlı serbest radikallerin yaklaşık yüzde 90'ını etkisiz hale getirebilecek seviyede güçlü bir antioksidan etki gösterdiğini tespit etti. Ayrıca, bu endemik bitkinin çeşitli bakterilere karşı belirgin bir antimikrobiyal etkiye de sahip olduğu belirlendi.
Araştırmayı yürüten akademisyenler, Malatya'nın doğal zenginliği olan endemik türlerin, sadece ekolojik önem taşımakla kalmayıp, aynı zamanda farmasötik ve biyoteknolojik açılardan da büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti. Hypericum malatyanum'un, gelecekte doğal ilaçlar, gıda takviyeleri ve kozmetik ürünleri gibi alanlarda kullanılabileceği belirtildi.
REKTÖR BENTLİ'DEN AKADEMİSYENLERE TEŞEKKÜR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, şehrin doğal ve kültürel değerlerine yönelik yürütülen bilimsel çalışmaların son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Özellikle bu çalışmanın, kentin iki üniversitesinin (Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi) akademisyenleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesinin değerini ayrıca belirtti. Rektör Bentli, çalışmada emeği geçen bilim insanlarına şükranlarını sunarak, sonraki araştırmalarında başarı dileklerinde bulundu.