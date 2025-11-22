Malatya’da mucize keşif! Endemik bitki, sarı kantarondan daha güçlü çıktı

ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeden toplanan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi laboratuvarlarında detaylı analizlere tabi tutulan bu iki bitki türünün karşılaştırmalı sonuçları oldukça çarpıcıdır. Araştırmacılar, H. malatyanum bitkisinin özütünün, belirlenen bir dozda kullanıldığında, zararlı serbest radikallerin yaklaşık yüzde 90'ını etkisiz hale getirebilecek seviyede güçlü bir antioksidan etki gösterdiğini tespit etti. Ayrıca, bu endemik bitkinin çeşitli bakterilere karşı belirgin bir antimikrobiyal etkiye de sahip olduğu belirlendi.