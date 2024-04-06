Malatya'da patlama!

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Bir vakfa ait konteynerin içindeki tüplerin patlaması sonucu büyük panik yaşandı.

Kentin birçok yerinden de duyulan ve paniğe yol açan patlamanın konteyner içinde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu yaşandığı belirlendi.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ilk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. İftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde yaşanan patlama sonrası sokakta bulunan bazı evlerin camları da kırılırken, yine sokak üzerinde bulunan araçlarda da ciddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, sokak üzerinde toplanan yüzlerce mahalleli ise olaya tepki gösterdi.