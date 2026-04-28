Malatya'da peş peşe depremler panik yarattı: Üşümezsoy'dan açıklama geldi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde peş peşe meydana gelen 3,9 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler çevre illerde de hissedilerek endişe yarattı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. Kayıtlara geçen ilk sarsıntı 3,9 büyüklüğünde ölçülürken, yaklaşık bir dakika sonra aynı bölge bu kez 4,4 büyüklüğünde ikinci bir depremle sallandı.
Peş peşe gerçekleşen sarsıntılar, Malatya'nın yanı sıra komşu iller Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.
Bölgede yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar arasında tedirginlik artarken, sarsıntıların nedenine ilişkin değerlendirme Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.
Battalgazi fay hattındaki depremselliği TGRT Haber'e değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, yaşanan sarsıntıların kökeninin 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme dayandığını ifade etti.
Uzman isme göre, söz konusu Sivrice depremi ana fay hattı boyunca ilerlemek yerine, kuzeyde bulunan ikinci bir kırık zonuna, yani Battalgazi fayına doğru sıçrama yaptı. Bugün Battalgazi'de meydana gelen depremler de doğrudan bu sürecin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor.
"YENİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bölgedeki fay hatlarının yapısını detaylandıran Prof. Dr. Üşümezsoy, mevcut sarsıntıların olağan bir sürecin parçası olduğunu vurguladı. Üşümezsoy, faydaki stres transferine ve Battalgazi'de yaşanan depremlerin doğasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“2020 yılında Sivrice’de olan depremin en batıya doğru uzanan kesimi Pütürge’de sonlandı. Stres o hat boyunca ilerlemedi, onun kuzeyindeki Battalgazi hattında yer alan ikinci faya sıçradı.Sivrice depreminin etkisinin yüklendiği hat boyunca paralel uzanan kuzeydeki bu ikinci fay, Battalgazi üzerinden Malatya’ya doğru devam ediyor ve depremler bu hatta meydana geliyor.
Bu depremler ana faydan kaynaklanan büyük depremler değildir. Bu bölgede zaten süregelen bir depremsellik söz konusu. 6 Kasım’dan sonra Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremler de bu sürecin parçasıdır.Sivrice depreminin ana hattı Pütürge-Çelikhan doğrultusunda ilerlerken, bu depremler onun kuzeyinde yer alan ikinci bir fay hattında oluşuyor.
2020’den bu yana bu hatta devam eden bir depremsellik var, yeni bir durum söz konusu değil.Bu depremler Sivrice depreminin tetiklediği depremlerdir. Ayrıca 6 Şubat depremleriyle de doğrudan bağlantılı değildir.”