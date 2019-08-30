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Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak etkili oldu

MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçak altlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle yolda biriken sulardan dolayı trafik aksarken, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların da zorlandığı görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #yağmur #yağış #sağanak #malatya
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