Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçak altlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.



Sağanak nedeniyle yolda biriken sulardan dolayı trafik aksarken, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların da zorlandığı görüldü.