Malatya'da şantiye alanında yangın paniği! İşçi konteyneri alev alev yandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir inşaat şantiyesinde işçilerin barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Malatya'da şantiye alanında yangın paniği! İşçi konteyneri alev alev yandı
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Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, yangın sırasında konteynerin boş olması olası bir faciayı önledi.

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ'NDE ŞANTİYE ALANI ALEVLERE TESLİM

Yangın, Battalgazi ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yer alan bir inşaat sahasında meydana geldi. Şantiyede çalışan işçilerin barınma amacıyla kullandığı konteynerden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İÇERİDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ve polis sevk edildi:

Emniyet Önlemleri: Polis ekipleri çevrede güvenlik kordonu oluşturarak alanı emniyete aldı.
Can Kaybı Yok: Yangın anında konteyner içerisinde işçilerin bulunmadığı öğrenildi.
Müdahale Sürüyor: İtfaiye ekiplerinin alevleri çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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