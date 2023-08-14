Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. İki kişi yaralandı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yalçın Doğan idaresindeki 44 ABR 954 plakalı otomobil, Malatya-Pütürge kara yolu Şiroçayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet ve Ahmet Doğan (8) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı