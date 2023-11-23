Malatya'da Şiddetli Deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 6,99 kilometre derinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 23, 2023
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-11-23
Saat:17:46:08 TSİ
Enlem:38.177 N
Boylam:38.559 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/oXAQ5fUAAO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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