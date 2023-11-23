Malatya'da Şiddetli Deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 6,99 kilometre derinde kaydedildi.

Malatya'da Şiddetli Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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