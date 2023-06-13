Malatya'da silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti
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Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, Şevket Vurmaz ile M.K. arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda tabancayla yaralanan Şevket Vurmaz, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Vurmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ve av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.K'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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