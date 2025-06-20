Malatya'da tarihi kaçakçılığa darbe: 273 sikke, yüzük ve heykeller ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Darende ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen baskında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ve 4 heykel ele geçirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, operasyona ilişkin bilgileri kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından kamuoyuna duyurdu. Yavuz, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu ele geçirilen eserlerle birlikte 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Vali Yavuz paylaşımında, “Jandarma ekiplerimizce Darende ilçemizde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ve muhtelif tarihi eserler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı, sorguları sürüyor” ifadelerine yer verdi.