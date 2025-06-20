Malatya'da tarihi kaçakçılığa darbe: 273 sikke, yüzük ve heykeller ele geçirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 273 sikke, 6 yüzük ve 4 heykel ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Malatya'da tarihi kaçakçılığa darbe: 273 sikke, yüzük ve heykeller ele geçirildi
Yayınlanma:

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Darende ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen baskında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ve 4 heykel ele geçirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, operasyona ilişkin bilgileri kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından kamuoyuna duyurdu. Yavuz, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu ele geçirilen eserlerle birlikte 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Vali Yavuz paylaşımında, “Jandarma ekiplerimizce Darende ilçemizde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ve muhtelif tarihi eserler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı, sorguları sürüyor” ifadelerine yer verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: 81 personel alınacakGelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: 81 personel alınacakGündem
Kara yollarında sürücülere uyarı: Birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyorKara yollarında sürücülere uyarı: Birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

malatya
Günün Manşetleri
HSK kararnamesi açıklandı!
Kartlı ödemelerde tarihi zirve
Siber suç operasyonunda dev vurgun ortaya çıktı
Sarallar davasında yeni gelişme
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
Erdoğan'dan savaş uyarısı
Edirne merkezli suç örgütü çökertildi!
Hayvancılık alarm veriyor
Çok Okunanlar
5 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka hesaplandı 5 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka hesaplandı
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Tarım Kredi Marketlerinde hafta sonu alışveriş çılgınlığı! Tarım Kredi Marketlerinde hafta sonu alışveriş çılgınlığı!
Akaryakıta dev zam geliyor! Akaryakıta dev zam geliyor!
BİM'e dev kampanya! BİM'e dev kampanya!