Malatya'da taziyeye giden minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrildi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Reşadiye mevkisinde yaşandı. Yunus Haveydi’nin kontrolünü yitirdiği 27 S 004 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüste bulunan yolcuların, Malatya’da düzenlenecek bir taziye programına katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de toprak kayması: 9 evde hasar oluştu, bir ev kullanılamaz hale geldiKırıkkale’de toprak kayması: 9 evde hasar oluştu, bir ev kullanılamaz hale geldiYurt
Günün Manşetleri
Eski Tunceli Valisi Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
“Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur”
105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
1 Mayıs'ta 80 ilde 195 etkinlik düzenlendi
Bakanlık müfettişlerinin raporları tamamlandı
İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
İstanbul’da enflasyon nisanda aylık yüzde 3,74 arttı
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına Temmuz zammı ne kadar olacak?
KOOP Market hafta sonu fırsatları belli oldu! KOOP Market hafta sonu fırsatları belli oldu!
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Pazar günü plan yapanlar dikkat: 14 ile gök gürültülü sağanak geliyor! Pazar günü plan yapanlar dikkat: 14 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: 3 Mayıs elektrik kesintileri Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: 3 Mayıs elektrik kesintileri