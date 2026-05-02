Malatya'da taziyeye giden minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrildi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Reşadiye mevkisinde yaşandı. Yunus Haveydi’nin kontrolünü yitirdiği 27 S 004 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüste bulunan yolcuların, Malatya’da düzenlenecek bir taziye programına katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.