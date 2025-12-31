Malatya’da üç kadın arasında bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Battalgazi’de üç kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sena Nur Doğan hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da üç kadın arasında çıkan bıçaklı kavga can kaybıyla sonuçlandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Sena Nur Doğan (19), I.D. ve B.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sena Nur Doğan ve I.D. bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. I.D.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın şüphelisi B.E., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

malatya bıçaklı kavga
