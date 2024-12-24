Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 6 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 6 zanlı tutuklandı
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Malatya'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı olarak tabir edilenlere yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Operasyonda, 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 571 sentetik hap, 1 kilo 62 gram esrar ve 11,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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