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Malatya'da yarın okullar tatil mi? (28 Aralık Cuma)

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde 28 Aralık cuma günü eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Malatya'da yarın okullar tatil mi? (28 Aralık Cuma)

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya
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