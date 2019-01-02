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Malatya'da yarın okullar tatil mi? Vali Aydın Baruş duyurdu! (3 Ocak 2019 Perşembe)

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 3 Ocak Perşembe günü ara verildi.

Malatya'da yarın okullar tatil mi? Vali Aydın Baruş duyurdu! (3 Ocak 2019 Perşembe)

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Aydın Baruş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." dedi.

Kent ve ilçelerde 1 hafta önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. 

Vali Baruş'un açıklaması şöyle;
İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle 3 Ocak 2019 Perşembe günü engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Aydın Baruş #malatya
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