Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 3 Ocak Perşembe günü ara verildi.

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.



Aydın Baruş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." dedi.



Kent ve ilçelerde 1 hafta önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti.



Vali Baruş'un açıklaması şöyle;

İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle 3 Ocak 2019 Perşembe günü engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.





ulusal.com.tr