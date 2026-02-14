Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

Malatya’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Toptaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Keskinler Sokak’ta bulunan evinin bahçesinde bir arkadaşıyla ateş yakan Emrah Erol (39), aldığı bir madde sonrası fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrah Erol’un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.