Malatya'daki depremde bazı binalar yıkıldı

 Malatya'da saat 12.04'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde bir kişi yaşamını yitirdi. Bazı binalar deprem sonrası yıkıldı.

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Kandilli Rasathanesi'ne göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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