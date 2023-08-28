MalatyaPark’ta görev değişikliği: MalatyaPark'ın yeni müdürü belli oldu

Malatya'nın uğrak yeri MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde görev değişikliği gerçekleşti. MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne yeni AVM Müdürü olarak Coşkun Güvenç atandı.

MalatyaPark’ta görev değişikliği: MalatyaPark'ın yeni müdürü belli oldu
MalatyaPark’ta görev değişikliği: MalatyaPark'ın yeni müdürü belli oldu
Editör: Süleyman Daban
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MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne yeni AVM Müdürü olarak Coşkun Güvenç atandı.
Perakende sektöründe finans, kiralama ve AVM yönetimi alanlarında yöneticilik yapan Coşkun Güvenç’in daha önce farklı bir çok kentte AVM projelerinin kiralama operasyonlarını yürüttüğü son olarak İstanbul Kale Outlet Center’da AVM müdürlüğü görev yaptığı belirtildi.
MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Müdür olarak uzun yıllar görev yapan Yılmaz Arslan’ın ise Balıkesir’de görevine devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # MalatyaPark
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