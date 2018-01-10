Malatya Kültür Evi, kentin küçük bir örneği gibi. Kente dair ne varsa hepsi kültür evinin içinde. Malatyalı iki usta sanatçının yaptığı Kemal Sunal ve Ahmet Kaya’nın balmumu heykelleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Öyle bir yer düşünün ki, kapıdan adımınızı atar atmaz bir kentin neredeyse bir asırlık tarihi gözler önüne seriliyor. Kente dair merak ettiğiniz ne varsa, yalnızca, ona ait odanın kapısını aralamanız yeterli oluyor.



Malatya’da Sanat Sokağı’ndaki 2 katlı konak, Kültür Evi olarak hizmet vermeye başladığından beri, ilgi odağı haline geldi.



Oda oda, koca bir kültür, anlatılıyor burada. O özel odalardan iki tanesi ise özellikle dikkat çekiyor. Malatya’nın yetiştirdiği iki büyük isim, Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları yoğun ilgi görüyor.



Bu özel odalarda büyük ustaların bal mumu heykelleri ile kişisel eşyaları sergileniyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemini vurguladı.







ulusal.com.tr