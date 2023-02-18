Malatya'ya havadan yardım

Deprem bölgesine havadan yardım sürüyor. Malatya'da depremden etkilenen kırsal mahallelere 78 sorti yapan askeri helikopterler, 9 günde 71 ton yardım malzemesi taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'nın Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerine havadan yardım malzemeleri taşınmaya devam ediyor. Yardım taşınan hava araçlarıyla aynı zamanda tahliye işlemleri de sürüyor.

Deprem bölgelerine yardım malzemeleri, daha hızlı götürülmesi amacıyla askeri helikopterlerle havadan taşınıyor.

Helikopterle 9 günde 71 ton yardım malzemesi taşınırken, 219 çadır da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yaralıların tahliyesi ve bölgedeki vatandaşların güvenli bölgelere götürülmesi işleri ile arama kurtarma ekiplerinin sevki de helikopterler tarafından gerçekleştiriliyor.

Helikopterler 78 sorti ile ilçe merkezlerine uzak mahallelere de yardımları ulaştırıyor

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