banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Maltepe'de bir araç, dükkana girdi: 2 yaralı

Maltepe'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi.  

Maltepe'de bir araç, dükkana girdi: 2 yaralı

İstanbul Maltepe'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi.  
 
Kaza saat 18.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PD 1022 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı. Kaldırıma çıkan araç daha sonra cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisine girdi. Kendilerine gelen otomobili gören işyeri çalışanları kaçarken, aracın içindeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #maltepe #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ankara Valiliğinden kimlik kartı açıklaması
Sonraki Haber
Kaçakları taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; 34 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.