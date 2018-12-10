Maltepe'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Büyükbakkalköy Mahallesi Kaşif Sokak üzerinde bulunan ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangına, Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekipleri 48 araç ve 96 personelle müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.



İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.



Hasar meydana gelen fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.



Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.