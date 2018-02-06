Tuvalet ücreti ödemedikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran görevliyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde tuvaleti kullandıktan sonra ücret ödemedikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran görevliyi silahla yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir çarşıdaki tuvaleti kullandıktan sonra ücret ödemedikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran görevli Şeref Zengin'i silahla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Y.Y. ve K.E'nin işlemleri tamamlandı.



Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden K.E'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına karar verdi. Şüpheli Y.Y. ise utuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Y.Y'nin "silahla kasten yaralama" suçundan utuklanmasına karar verdi.