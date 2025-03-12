Maltepe’de alışveriş merkezi önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Piazza Alışveriş Merkezi’nin önünde yaşanan bıçaklı kavga, büyük panik yarattı. Olay, öğle saatlerinde Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi alışveriş merkezinde şüpheli bir poşet taşıyan iki kişiyi fark ederek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlileri, şüpheli şahısları dışarı çıkardıktan sonra tartışma büyüdü.

Kısa sürede şiddetlenen tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Şüphelilerden biri, kendilerini ihbar eden kişiye bıçakla saldırarak kolundan yaraladı. Yaralanan kişi hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıya karışan şahısların kimlikleri tespit edildi. A.M.V. ve elinde bıçak olduğu belirlenen N.T.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlıların ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.