Maltepe'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Maltepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Midibüsün devrildiği kazada 1 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolunun Ankara yönü oldu.
Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Şenol V. idaresindeki 34 LOE 627 plakalı midibüs, yol kenarında bulunan beton bariyere çarparak devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, midibüste sıkışan sürücü Şenol V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, aynı aileden oldukları öğrenilen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı