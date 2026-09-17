Maltepe'de gece yarısı can pazarı! İki otomobil çarpıştı, refüje çakıldı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçlarda sıkışan 9 kişi itfaiye ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazayı duyup yardıma koşan ve kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye kaldırıldı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞIP REFÜJE FIRLADI: AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Gece saat 02.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ayrıntıları şöyle kaydedildi:

Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil ile 34 GB 5290 plakalı otomobil kavşakta şiddetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DYD 055 plakalı otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine vurdu.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi.

İTFAİYE VE UMKE ZAMANLA YARIŞTI: 2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Hurdaya dönen araçlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu:

Araç içerisine sıkışan 9 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kesici aletler kullanılarak bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi; 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen kazazede yakınlarından 2 kişi de araçta sıkışanları çıkarmak isterken kırılan camların ellerini ve kollarını kesmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza nedeniyle bir süre araç geçişine kapatılan Turgut Özal Bulvarı, hurdaya dönen otomobillerin çekiciyle kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından tekrar araç trafiğine açıldı.