Maltepe'de güpegündüz motosikletli dehşet! Maskeli soyguncular altınları alıp sırra kadem bastı...

Saat 11.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanı, silahlı soygunun hedefi oldu. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletle iş yerinin önüne gelen maskeli iki kişi, ellerindeki silahlarla doğrudan dükkandan içeri girdi.

TEZGAHTAKİ BİLEZİKLERİ ALIP KAÇTILAR

İş yerine giren silahlı şüpheliler, vakit kaybetmeden vitrin ve tezgah bölümüne yöneldi. Zanlılar, tezgahın üzerinde bulunan bir miktar altın bileziği saniyeler içinde alarak dükkandan çıktı. Soyguncuların, geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştıkları ve izlerini kaybettirdikleri öğrenildi.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, soyulan iş yerinin içerisinde ve caddede detaylı incelemelerde bulundu.

Kaçan silahlı ve maskeli iki şüphelinin kimliklerinin tespit edilmesi ile yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.