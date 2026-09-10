Maltepe'de kiracı-ev sahibi kavgası cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında ev sahibi Osman A. ile kiracısı Mehmet T. arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kontrolden çıktı ve kavgaya dönüştü. Mehmet T., bu esnada yanındaki silahı çıkararak ev sahibi Osman A.'ya, eşi Nursen A.'ya ve o sırada olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.'ye ateş etti.

Silahlı saldırı sonucunda Osman A. ile Nursen A. olay yerinde hayatını kaybetti. Avukat Emir Ali S. ise yaralı olarak kurtuldu; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından olay yerinden hemen uzaklaşmayan Mehmet T., elindeki silahla bölgeye sevk edilen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık personeline de ateş açmayı sürdürdü. Bu gelişme üzerine çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu, bölgedeki hareketlilik ise dronla anbean izlendi.

Uzun süre devam eden gerginliğin ardından şüpheli Mehmet T., özel harekât polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek sağ olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce tehdit ve hakaret suçlarından 3 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayı yakından gören görgü tanığı Akın Gümüşoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Annemle arabada sohbet ediyorduk, araba da çalışıyordu. Şu yukarıdan, sokaktan bağıra bağıra biri geldi. 'Abi beni kurtarın' diye. Arabaya atladı. En yakın hastaneye götürdüm, Kartal Lütfi Kırdar'a. Adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki; 'Benimle beraber toplam 3 kişi vardık. Ben kurtuldum, diğerlerini bilmiyorum' dedi. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum bayılmasın diye. Sonra kardeşleri geldi hastaneye. İfadesini falan aldılar orada."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.