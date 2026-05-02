Maltepe'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki Başıbüyük Ormanı'nda kendini asmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesi sonucunda cesedin Y.E. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Başıbüyük Ormanı'nda kendini asmış şekilde bir erkek cesedi bulundu. Çevreden yapılan ihbarlar üzerine, durumun bildirilmesiyle olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİ KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, asılı halde bulunan cesedin Y.E. isimli erkek şahsa ait olduğu tespit edildi.
Olay mahallinde yürütülen incelemelerin ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Y.E.'nin cesedi bölgeye çağrılan cenaze aracıyla alınarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Meydana gelen olayın aydınlatılması amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı