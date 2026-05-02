Maltepe'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Başıbüyük Ormanı'nda kendini asmış şekilde bir erkek cesedi bulundu. Çevreden yapılan ihbarlar üzerine, durumun bildirilmesiyle olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, asılı halde bulunan cesedin Y.E. isimli erkek şahsa ait olduğu tespit edildi.

Olay mahallinde yürütülen incelemelerin ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Y.E.'nin cesedi bölgeye çağrılan cenaze aracıyla alınarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Meydana gelen olayın aydınlatılması amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.