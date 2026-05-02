Maltepe'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki Başıbüyük Ormanı'nda kendini asmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesi sonucunda cesedin Y.E. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Simge Sarıyar
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Başıbüyük Ormanı'nda kendini asmış şekilde bir erkek cesedi bulundu. Çevreden yapılan ihbarlar üzerine, durumun bildirilmesiyle olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, asılı halde bulunan cesedin Y.E. isimli erkek şahsa ait olduğu tespit edildi.

Olay mahallinde yürütülen incelemelerin ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Y.E.'nin cesedi bölgeye çağrılan cenaze aracıyla alınarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Meydana gelen olayın aydınlatılması amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

NBA play-off sonuçları: Lakers yarı finalde, Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmediNBA play-off sonuçları: Lakers yarı finalde, Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmediSpor
Kayıp Melike’den sevindiren haber: Batman'da 2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra sağ bulunduKayıp Melike’den sevindiren haber: Batman'da 2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra sağ bulunduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu
2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
1 Mayıs'ta 80 ilde 195 etkinlik düzenlendi
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Bakanlık müfettişlerinin raporları tamamlandı
İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
İstanbul’da enflasyon nisanda aylık yüzde 3,74 arttı
Vergi indirimi ve destek paketi açıklandı
Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu
