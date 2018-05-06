Irak, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu
Irak, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
Bu mesajlara dikkat
Bu mesajlara dikkat
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor

Mamak'taki selin izleri siliniyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı selin izleri siliniyor.

Mamak'taki selin izleri siliniyor
Sel felaketi sonrası Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. 

Selde zarar gören 150'ye yakın araç, fotoğrafları çekilip hasar tespiti yapılmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı, ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve giderme çalışmaları ise devam ediyor. 

Öte yandan polis telsizinden Meteoroloji'nin öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu belirtilerek, meydana gelebilecek aksaklıklara karşı polis ekiplerinden dikkatli olmaları ve gelişmeleri sürekli bildirmeleri istendi. 

Ankara'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak sele dönüşmüş, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar sel sularına kapılarak, Boğaziçi Köprüsü'nün altında sürüklenmiş, 6 kişi hafif şekilde yaralanmış birçok araç, ev ve iş yerinde maddi zarar meydana gelmişti.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.