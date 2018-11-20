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Manavdan 'askıda sebze-meyve' uygulaması

İstanbul'da bir manav, ihtiyaç sahipleri için askıda meyve-sebze uygulaması başlattı. Uygulamaya müşteriler büyük destek veriyor.

Manavdan 'askıda sebze-meyve' uygulaması

İstanbul Sancaktepe'de manavlık yapan Cihan Bulut, askıda meyve-sebze uygulaması başlattı. Dükkanına bir yazı tahtası koyan manav Bulut, müşterilerinin bağışladığı meyve-sebzeleri bu tahtaya yazıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kiraz isteyen oğluna kiraz alamayan bir anneyi görünce kararını vermiş Cihan Bulut. Müşterilerin ihtiyaç sahiplerine desteğinden memnun.

Askıda ekmek uygulamalarından ilham alan Bulut, gerçek ihtiyaç sahiplerini incitmeden yardımlaşma amacını taşıyor.

Birgün herkesin muhtaç duruma düşebileceğini hatırlatan Bulut, askıda sebze-meyve uygulamasını tüm manavlara öneriyor.


ulusal.com.tr
Etiketler; #manav #askıda sebze #askıda meyve
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