- DSİ Genel Müdürlüğünce barajın yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi

Manavgat Çardak Barajı'nın yapım sözleşmesinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce imzalandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Antalya'ya yaptıkları yatırımların devam ettiğini vurgulayan Acu, "Manavgat Çardak Barajı'nın yapım sözleşmesini imzaladık. Baraj, tamamlandığında 10 bin 630 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak ve kurulacak 6 megavat kurulu gücündeki HES ile yılda 14,47 gigavatsaat enerji üretilecektir." bilgisini verdi.

Barajın temelden yüksekliğinin 43,5 metre olacağını aktaran Acu, 7,5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağını ifade etti.

Acu, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 360 bin 840 lira katkı ve bin 275 kişiye istihdam alanı sağlanacağını kaydetti.



Murat Acu, 15 yılda Antalya'da 19 baraj ve 3 gölet inşa edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Antalya'da 448 bin 920 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece Antalyalı çiftçilerimize yıllık 468 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 88 derenin ıslahını tamamladık. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 58 adet sulama tesisi ile toplam 448 bin 920 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 468 milyon lira zirai gelir artışı sağladık.

Diğer taraftan Antalya için çok önemli olan Naras Barajı'nı tamamlayarak 2014 yılında hizmete aldık. Bu baraj özellikle Manavgat ilçesinin taşkınlardan korunmasında büyük önem taşımaktadır. Ayrıca baraj sayesinde Oymapınar Barajı'ndan yılda 20,8 milyon kilovatsaat artı enerji üretimi sağlanacaktır. Naras Barajı Sulaması'nı tamamlayarak Manavgat sağ sahil ovasında toplam 71 bin 420 dekar arazinin cazibe ile sulanmasını sağladık."



Antalya'nın barajlar açısından zengin bir il olduğunu ve bazı barajların ise yapımının devam ettiğini belirten Acu, "Antalya belki suyun yanı başındaydı ama suya hasret bir ilimizdi. Son 15 yılda Antalya'da çok önemli içme suyu tesisleri inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.