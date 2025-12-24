Manavgat'ta aile faciası: Babasını ve yengesini vurdu, ekipleri eve sokmadı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte Hasan Ali Yıldız, olayın yaşandığı babasının evinden çıkarak kendi dairesine geçti. Jandarma ve sağlık görevlileri bu boşluktan yararlanarak yaralı haldeki Ali Yıldız ve Nora D.'yi evden tahliye edip ambulanslarla hastaneye sevk etti.