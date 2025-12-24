Manavgat'ta aile faciası: Babasını ve yengesini vurdu, ekipleri eve sokmadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailevi nedenlerle çıkan tartışma kanlı bitti. Babası ve yengesini silahla vuran şüpheli, ekiplere saatlerce direndi.
Olay, Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki Hasan Ali Yıldız ile bitişik binada oturan 75 yaşındaki babası Ali Yıldız arasında ailevi meseleler yüzünden tartışma çıktı.
Gerilimin yükselmesiyle silahına sarılan Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız’ı ve 62 yaşındaki Gürcistan uyruklu yengesi Nora D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
SAĞLIK EKİPLERİNİ İÇERİ ALMADI
Silah sesleri üzerine yardıma koşan komşularını elinde tabancayla karşılayan saldırgan, vatandaşların eve girmesine izin vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesini de engelleyen şahıs, bir süre direndi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte Hasan Ali Yıldız, olayın yaşandığı babasının evinden çıkarak kendi dairesine geçti. Jandarma ve sağlık görevlileri bu boşluktan yararlanarak yaralı haldeki Ali Yıldız ve Nora D.'yi evden tahliye edip ambulanslarla hastaneye sevk etti.
3 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMASI
Suç aleti silahla birlikte kendini evine kilitleyen Hasan Ali Yıldız, jandarma ekiplerinin "teslim ol" çağrılarına uzun süre olumsuz yanıt verdi. Bölgeye şüphelinin yakın arkadaşlarının ve sevdiği akrabalarının getirilmesiyle ikna süreci başladı. Yaklaşık 3 saat süren gergin bekleyişin ardından zanlı ikna edilerek jandarmaya teslim oldu. Karakoldaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan Ali Yıldız, tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.
İFADE VERMEDİ, SÜREKLİ AĞLADI
Olayda ağır yaralanan baba Ali Yıldız'dan ise acı haber geldi. Talihsiz adam, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, babasının katili olan Hasan Ali Yıldız'ın gerek jandarmada gerekse mahkemede ifade vermediği, süreç boyunca sürekli ağladığı öğrenildi.